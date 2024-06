Pallavolo: Nations League donne, Italia-Usa 3-1

Non si ferma la marcia vincente dell'Italia in Volleyball Nations League. Dopo le nette vittorie su Canada e Corea del Sud, le azzurre del ct Julio Velasco hanno battuto anche gli Stati Uniti 3-1 (25-17, 19-25; 25-15; 25-21) nella sfida valida per la quinta giornata della Pool 6 in svolgimento a Fukuoka. Un successo molto pesante quello conquistato dalle italiane in chiave Finals. In attesa dei risultati da Hong-Kong (sede della Pool 5) e delle ultime sfide di Fukuoka, capitan Danesi e compagne battendo domani la Serbia (ore 8:00 italiane), potrebbero addirittura a piazzarsi come seconde in classifica generale incrociando dunque con la settima nei quarti di finale. Dopo la sfida con le serbe l'Italia, chiusa la fase intercontinentale della Volleyball Nations League, volerà a Bangkok dove dal 20 al 23 giugno entrerà nel vivo l'ultimo atto della massima competizione intercontinentale 2024.