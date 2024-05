Pallavolo: Nations League, Italia batte ancora l'Iran

L'Italia ha battuto l'Iran 3-0 (25-19, 25-18, 25-11) nel secondo impegno di Volleyball Nations League in Brasile nella notte italiana. Dopo un primo set giocato con qualche difficoltà iniziale, gli azzurri son stati bravi a prendere in mano la partita e a dettare il ritmo di gioco alzando il muro, ben 13 quelli messi a segno dagli azzurri, contro gli attacchi iraniani. Miglior realizzatore della gara Yuri Romanò, autore di 18 punti. Con questa vittoria l'Italia guadagna 3,13 punti nel ranking mantenendo il quarto posto alle spalle del Giappone, che nel pomeriggio ha battuto Cuba 3-2. L'Italia torna in campo già oggi, alle 19 locali (le 14 italiane) proprio contro il Giappone, affrontato 63 volte e battuto 40. L'ultimo precedente col Giappone risale alle scorse Finals di VNL quando gli asiatici conquistarono il terzo posto battendo gli azzurri al tie break in Finale per il bronzo in Polonia. "Era importante in queste due partite ottenere il massimo, cioè cercare di vincere appunto con il massimo punteggio, però è anche importante come abbiamo fatto, crescere un pochino rispetto alla prima. Domani il Giappone che sta facendo veramente molto bene nonostante l'assenza di Ishikawa e Ran, che sono due giocatori molto importanti, ma chi li sta sostituendo sta giocando bene. Loro sono una squadra tecnicamente molto forte, sarà una partita intensa perché difendono tanto, insomma, giocano una buona pallavolo", ha detto coach Ferdinando De Giorgi.