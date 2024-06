Pallavolo: Nations League; Italia-Brasile 2-3

Per la nazionale italiana femminile è arrivata la seconda sconfitta nella Volleyball Nations League 2024, a Macao le azzurre sono state superate 2-3 (24-26, 27-25, 25-18, 19-25, 10-15) dal Brasile, al termine di una sfida molto combattuta. Le ragazze di Velasco hanno ceduto il primo set, poi nel secondo e terzo si sono riscattate. Nel quarto hanno dato l'impressione di poter chiudere, ma il Brasile ha avuto una grande reazione. Come tutto il match anche il tie-break è stato equilibrato, finché la squadra sudamericana ha trovato lo spunto vincente. Nel ranking mondiale la sconfitta costa alle azzurre - 3,68 punti, mentre nella classifica della VNL Danesi e compagne guadagnano un punto, portandosi a 5 vittorie e 16 punti. La migliore marcatrice della partita è stata Paola Egonu con 29 punti, davanti ad Ana Cristina (20 punti). Equilibrato il confronto a muro (12 per le azzurre e 13 per il Brasile), mentre l'Italia ha commesso molti più errori (38 a 26), soprattutto in battuta (19 contro 11). Domani le azzurre chiuderanno la pool di Macao affrontando le padrone di casa della Cina (ore 13.30 italiane), diretta sulla piattaforma globale DAZN e in diretta streaming su VBTV. "È stata una partita dai momenti diversi -l'analisi del ct azzurro Julio Velasco - Eravamo riusciti a rimontare il Brasile, ma alla fine loro hanno fatto meglio, dopo nel secondo e terzo set abbiamo giocato bene, mettendoli in grossa difficoltà. Nel quarto, dopo un avvio difficile, siamo andati avanti 17-14, però da lì in poi c'è stata una grande reazione del Brasile e un calo nostro, con errori e contrattacchi giocati male. La squadra è caduta in un buco e questo ci ha condizionato anche nel tie-break". "La nostra è una squadra che sta lavorando insieme da circa una settimana e mezza - ha aggiunto il ct - abbiamo perso 3-2 con il Brasile che è una delle formazioni migliori e queste sono le partite che ci devono dare dei feedback su cosa è necessario migliorare. Dobbiamo imparare dalle formazioni a noi superiori, in maniera da arrivare al loro livello e più avanti magari batterli nelle Finali della Volleyball Nations League, così come alle Olimpiadi. Domani ci aspetta una gara completamente diversa, considerate le caratteristiche della Cina. Bisognerà prepararsi al meglio e cercare di riprenderci velocemente".