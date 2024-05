Pallavolo: Nations League; l'Italia ritrova Anzani

Dopo lo stop forzato dello scorso anno che lo ha tenuto lontano dai campi e dalla nazionale, l'Italia ritrova Simone Anzani che è tornato a vestire la maglia azzurra: la scorsa estate era stato fermato per un problema di aritmia cardiaca che ha reso necessario un intervento di ablazione. Dopo le prime giornate in Brasile, tra adattamento e lavoro, gli azzurri si preparano ad affrontare la Germania nell'esordio di mercoledì del Maracanazinho, ultima tappa dello scorso anno in occasione dello sfortunato torneo preolimpico. A tracciare il percorso di questa prima tappa è proprio Anzani che ha espresso tutta la sua emozione nel rientrare in gruppo : "Le paure dello scorso anno le abbiamo messe alle spalle - dice al sito della federvolley - Io con questa squadra ho un qualcosa di speciale perché abbiamo costruito negli anni un rapporto importante. L'ho sempre detto, oltre ad essere miei compagni di squadra e di nazionale, li considero come dei miei fratelli. Per me è un motivo d'orgoglio e sono ancora più motivato e carico per iniziare questo nostro percorso. Pensando ancora all'anno scorso, quando non non potendo essere in campo ho cercato di stare vicino ai ragazzi nel mio piccolo, seguendoli, cercando di incoraggiarli, motivarli, consolarli nei momenti brutti, però mi sono sempre sentito parte di loro anche da fuori". "Come sto? Mai stato meglio - prosegue - Sto molto bene, sono molto motivato per affrontare questa VNL perché abbiamo un obiettivo in testa e quello deve essere il nostro cruccio da portare a termine. Dobbiamo guardare partita dopo partita. Abbiamo ancora due giorni prima dell'esordio con la Germania, ci stiamo preparando per arrivare nelle condizioni ottimali. Abbiamo le capacità e le possibilità di vincere contro tutti e quindi il nostro focus sarà quello di guardarci dentro e mettere in campo tutto quello che abbiamo". Anzani pone poi l'accento sull'obiettivo principale dell'Italvolley, la qualificazione olimpica: "Sicuramente abbiamo un obiettivo importante, ce l'abbiamo in testa e siamo focalizzati per raggiungerlo - sottolinea - Non dobbiamo guardare tanto in là ma ci siamo anche detti di guardare al presente, di guardare nel breve periodo e quindi guardare partita per partita e cercare di portare a casa più vittorie possibile. Penso che la stagione olimpica sia la stagione forse più bella, ho avuto la fortuna di giocare un'Olimpiade, l'atmosfera che si vive è incredibile e noi dobbiamo far sì che quell'atmosfera sia parte dei nostri giorni e dobbiamo partire da questa VNL, dobbiamo conquistare il pass olimpico prima possibile".