Pallavolo: Orro 'dopo Olimpiadi tour de force, ma siamo pronte'

"Dopo le Olimpiadi è stato un po' un tour de force, abbiamo avuto poco tempo per lavorare ma quando possibile lo abbiamo fatto in modo serio. Mi sembra di vivere un po' un déjà vu, ma è bello essere qui. Siamo pronte, sarà una grandissima partita, giocheremo e non ci tireremo indietro". Sono queste le parole di Sara Orro, giocatrice della Vero Volley Milano, durante la presentazione della Supercoppa Fineco che vedrà opposte Conegliano e Milano, al Palazzo dello Sport di Roma, domani alle ore 18. Le due squadre che si sono già sfidate nella scorsa finale di CEV Champions League con Héléna Cazaute che sottolinea come "siamo stanche di perdere contro Conegliano, sappiamo che sarà dura e speriamo di portare a casa un trofeo", mentre il tecnico Stefano Lavarini, ricorda che "sono state tante le occasioni in cui siamo stati a lottare per queste manifestazioni. C'è piacere ed emozione ad essere qui, ogni volta che torniamo a Roma sentiamo emozioni speciali".