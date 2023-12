Pallavolo:Manfredi,andremo a Parigi ma no a pressioni su squadre

"Le Olimpiadi di Parigi 2024? Ci andremo, ma non possiamo caricare di responsabilità i nostri ragazzi e le nostre ragazze". Parola di Giuseppe Manfredi, presidente della Fipav, a proposito della qualificazione olimpica delle due squadre maggiori azzurre, nel corso della sua conferenza web di fine anno. "Sappiamo di avere due nazionali competitive. Anche a Tokyo andammo con due buone squadre, ma poi non raggiungemmo il risultato: non fu solo colpa della pressione emotiva, che però contribuì al carico complessivo". Per Manfredi, l'Italia, essendo la prima nazione come importanza della pallavolo, "deve essere sempre tra le prime 4 e giocarsi una medaglia in tutte le competizioni". Una battuta anche sulla nazionale femminile, dopo l'arrivo in panchina di Julio Velasco al posto di Davide Mazzanti: "Polemiche sui risultati? Vorrei sommessamente far comprendere a qualcuno se una nazionale vince una VNL e fa un terzo posto mondiale non mi sembra il caso di buttare tutto via", riferendosi ai risultati di Mazzanti. Velasco è stato una "scelta ponderata", uno "che col suo carisma poteva dare nuovo impulso alla squadra: con lui inizia un nuovo corso, era l'uomo giusto in questo momento storico".