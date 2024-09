Pallavolo:Velasco, difficilissimo ripetersi dopo un'impresa così

"Ripetersi dopo un'impresa così è difficilissimo. La gente a volte pensa che cali la motivazione, o che pensiamo troppo alle vittorie. Ma a volte semplicemente il sistema nervoso non riesce a ripetere quelle situazioni. Quindi io sto già pensando a come sarà, mi preparo per un'annata diversa e vediamo. Ma questo gruppo è speciale, veramente straordinario". Così Julio Velasco, ct della nazionale femminile di volley vincitrice dell'oro a Parigi 2024, a margine dell'evento a Bologna in cui la Regione Emilia-Romagna ha premiato i protagonisti olimpici e paralimpici del territorio. Per Velasco "è sempre straordinario vincere una medaglia d'oro, ma è stato straordinario il modo: non me lo aspettavo, nella vittoria ci speravo, ma il modo in cui l'abbiamo vinta è stato incredibile, abbiamo sorpreso anche le avversarie. Questo ci riempie di orgoglio ma ci dà anche una grande responsabilità". Il ct azzurro racconta: "Ne parlavamo anche con loro dello stato che stiamo attraversando adesso: in tutte le vittorie c'è un picco di emozioni fortissime subito quando si vince e poi c'è un down. Un po', dicono, come le donne quando partoriscono".