Pallone d'oro, organizzatori 'nessuno sa ancora chi ha vinto'

"Ad oggi, lunedì pomeriggio, nessun giocatore o club sa chi ha vinto il Pallone d'Oro". Lo ha dichiarato uno degli organizzatori della cerimonia, dopo la notizia che il Real Madrid aveva deciso di boicottare la cerimonia di questa sera al 'Théâtre du Châtelet' di Parigi, avendo saputo che il riconoscimento non sarebbe andato al suo giocatore Vinicius Junior. "Tutti i club e i giocatori sono sulla stessa barca", ha aggiunto la fonte, ricordando le regole di riservatezza molto rigide stabilite per questa edizione del 2024. Dura la replica, diffusa tramite l'Afp, da parte del Real Madrid. "Se i criteri di assegnazione non designano Vinicius come vincitore, gli stessi criteri dovrebbero designare Carvajal come vincitore - sottolinea il club campione d'Europa -. Poiché non è stato così, è chiaro che il Pallone d'Oro non rispetta il Real Madrid. E il Real Madrid non va dove non è rispettato". Gli organizzatori del Pallone d'Oro hanno deciso di rinnovare quest'anno mantenendo segreta l'identità del vincitore fino alla fine, per evitare fughe di notizie alla stampa. Negli anni precedenti, il vincitore veniva rivelato pochi giorni prima della cerimonia di premiazione. Invece ora tutti i candidati sono stati invitati alla cerimonia di questa sera a Parigi, ma l'assenza annunciata dei giocatori del Real e la dichiarazione del club 'merengue' suggeriscono che né Vinicius, né Dani Carvajal né Jude Bellingham, artefici del trionfo europeo del club, vinceranno il premio. Il Pallone d'Oro viene assegnato tramite votazione di una giuria di giornalisti appartenenti ai primi cento paesi della classifica Fifa.