Paltrinieri 5/o, nella bagarre finale non riuscivo a nuotare

"Nella bagarre finale non riuscivo più a nuotare, c'erano tanta gente e alcuni contatti non troppo giusti". Gregorio Paltrinieri non nasconde la delusione per il quinto posto nella 5 Km ai Mondiali di Doha, dopo aver condotto in testa per gran parte della gara. "Spiace - dice l'olimpionico a RaiSport, dopo la gara - Mi sentivo bene. Potevo far meglio, ma negli ultimi cento metri non sono più riuscito a nuotare, mi sono davvero fermato. Ripeto, dispiace, ma nello sport succede...".