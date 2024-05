Pancalli 'sistema politico riconosca funzione dello sport'

"Lo sport ha bisogno di un sistema politico che riconosca allo sport la sua funzione sociale, ma anche politica. In tutti i paesi del mondo deve esserci la consapevolezza del ruolo dello sport. C'è bisogno di qualcuno che creda di più nel sistema sportivo per far crescere il Paese. Si è tanto parlato dello sport in costituzione ma in questo paese ancora non c'è e non facciamo un granché per dare una risposta". Sono queste le parole di Luca Pancalli, presidente del Cip, durante il World Meeting on Human Fraternity al Salone d'Onore del Coni. "Lo sport è il più grande sistema di welfare del Paese, ma deve sapersi organizzare nella piena consapevolezza di non essere solo una dimensione di confronto agonistico, ma molto di più - prosegue il numero uno del Cip -. Lo sport è integrazione e nel mondo paralimpico tendiamo a valorizzare le differenze guardando non a ciò che abbiamo perso, ma a quello che è rimasto trovando l'espressione massima diventando atleti", conclude.