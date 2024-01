Paralimpiadi: Cip affida a Pistoletto l'identità di Casa Italia

Il Comitato Italiano Paralimpico ha scelto il maestro Michelangelo Pistoletto per definire l'identità di Casa Italia durante i Giochi Paralimpici di Parigi 2024, che si svolgeranno dal 28 agosto all'8 settembre. Questo rinomato artista internazionale e fondatore della Cittadellarte all'interno di Casa Italia paralimpica, il punto di riferimento per la delegazione italiana durante le Paralimpiadi, celebrerà, secondo la sua visione artistica, gli atleti impegnati nella massima competizione paralimpica internazionale, offrendo al contempo un contributo sul tema dello sport, dell'inclusione e dell'integrazione. Il progetto, nato durante la terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica di Milano, che ha visto la partecipazione del maestro Michelangelo Pistoletto, sarà realizzato dalla Fondazione Pistoletto Cittadellarte in collaborazione con Galleria Continua, una galleria internazionale di arte contemporanea, e sarà presentato alla stampa nelle prossime settimane.