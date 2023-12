Paralimpiadi su Rai2, Pancalli esalta l'evento straordinario

Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, ha commentato entusiasticamente la notizia che Rai 2 trasmetterà le Paralimpiadi di Parigi 2024: "È una cosa straordinaria, che ci permetterà di entrare ancora più efficacemente nelle case degli italiani". Pancalli ha sottolineato che "per la prima volta andremo sulla tv generalista" e che l'obiettivo è quello di coinvolgere il maggior numero di persone possibile. Secondo lui, la passione che genera questo impegno è "potente e genuina" e vedere tanti italiani che sostengono atleti disabili "senza avere un disabile in famiglia" significa andare verso un'Italia migliore. Pancalli ha anche sottolineato che il cambio di prospettiva della Rai è dovuto al trasferimento di "senso di responsabilità politica e di coscienza" verso un movimento che ormai fa molto parlare di sé. Inoltre, ha aggiunto che c'è un interesse diffuso che ha fatto scaturire dati di ascolto e di audience in costante crescita.