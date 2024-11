Pari fra Toro Monza, la Fiorentina vince anche a Como

E' pareggio per 1-1 all'Olimpico granata fra il Torino e il Monza. Succede tutto nel giro di quattro minuti nel secondo tempo: al 14' della ripresa segna Masina per i padroni di casa, al 18' pareggia Djuric. Toro contetsato dai suoi tifosi, per il Monza è un punto guadagnato dopo tre sconfitte consecutive. Sono invece sette le vittorie di fila della Fiorentina, che grazie alla reti di Adli e del solito Kean passa anche sul campo di un Como che non demerita, ma non riesce a contenere la furia viola.