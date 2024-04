Parigi -100:Technogym prepara i Giochi,in allestimento 29 centri

È partito il conto alla rovescia ai Giochi di Parigi 2024 e Technogym, in qualità di Fornitore Ufficiale, è da mesi al lavoro al fianco del Cio nella progettazione degli spazi in cui i campioni olimpici e paraolimpici si alleneranno a partire dal prossimo luglio e per tutta la durata delle competizioni. In questi giorni stanno iniziando le attività di installazione dei prodotti all'interno dei centri. A Parigi, infatti, Technogym allestirà circa 29 centri per la preparazione degli atleti: il principale, attrezzato per tutte le discipline sportive, sarà il Villaggio Olimpico Saint Denis, mentre gli altri specificamente progettati per diverse discipline saranno situati presso le sedi di gara e i Villaggi Olimpici di Lille, Marsiglia e Tahiti. Sono circa 1.200 le attrezzature messe a disposizione dei 14.900 atleti, tra olimpici e paralimpici. Technogym fornirà inoltre un team di preparatori atletici professionisti per supportare gli atleti e tutti i servizi correlati (configurazione, installazione e assistenza tecnica). Tutti gli smart equipment di Technogym sono integrati al Technogym Ecosystem e consentiranno agli atleti di accedere al loro programma di allenamento personale sia sulle attrezzature che tramite la Technogym App sullo smartphone. "Siamo molto orgogliosi di essere Fornitore Ufficiale delle Olimpiadi - le parole di Nerio Alessandri, presidente e fondatore di Technogym -. Lavoriamo ogni giorno per sviluppare i prodotti e le tecnologie digitali più innovativi per supportare gli atleti a migliorare le loro prestazioni e raggiungere i loro obiettivi. La partnership con i Giochi Olimpici significa molto per noi, non solo per il prezioso feedback che riceviamo dagli atleti, ma soprattutto perché i Giochi rappresentano una piattaforma unica per condividere il nostro impegno nella diffusione della cultura del benessere, dello sport e della salute con il mondo intero". Il legame tra Technogym e i Giochi risale a Sydeny 200, scelta e per nove edizioni delle Olimpiadi. In qualità di Fornitore Ufficiale, Technogym ha messo a disposizione, durante le ultime otto edizioni dei Giochi le attrezzature e le tecnologie più innovative per i centri di allenamento degli atleti. La collaborazione dell'azienda con le Olimpiadi è diventata una potente piattaforma di comunicazione attraverso cui far leva sullo sport e raggiungere la mission principale: far capire all'intera popolazione a livello globale l'importanza dell'attività fisica.