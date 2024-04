Parigi 2024: accesa a Olimpia la fiamma dei Giochi

La fiamma sacra per le Olimpiadi di Parigi 2024 è stata accesa a Olimpia, luogo di nascita degli antichi Giochi, ed è stato dato il via alla staffetta che in tre mesi porterà la fiaccola fino alla capitale francese per la cerimonia di apertura del 26 luglio. A causa del tempo nuvoloso, l'accensione non è stata effettuata grazie ai raggi del sole, come vuole l'antica tradizione, ed è stata avvenuta con una fiamma di riserva accesa durante la prova generale di ieri nel tempio di Hera, risalente a 2.600 anni fa, vicino allo stadio dove nacquero le Olimpiadi nel 776 avanti Cristo.