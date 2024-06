Parigi 2024: Basket; con la Serbia ci sarà Jokic

C'è Nikola Jokic dei Denver Nuggets, nominato tre volte miglior giocatore (Mvp) nella lista dei convocati della Serbia per il torneo dell'Olimpiade di Parigi. L'annuncio è stato fatto a Belgrado dalla federbasket locale. Oltre al centro dei Nuggets, il ct Svetislav Pesic ha chiamato altri quattro giocatori che fanno parte di team della Nba, ovvero Bogdan Bogdanovic (Atlanta Hawks), Nikola Jovic (Miami Heat), Vasilije Micic e Aleksej Pokusevski (Charlotte Hornets). Nel torneo dei Giochi di Parigi la Serbia giocherà nel gruppo C con il Dream Team degli Usa, Il Sud Sudan e la squadra che si qualificherà tramite il preolimpico in Portorico, al quale prenderà parte anche l'Italia, che dovrà vedersela con la nazionale di casa e con Messico, Bahrain, Costa d'Avorio e Lituania.