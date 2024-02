Parigi 2024: Bebe Vio al Technogym Village in vista dei Giochi

Bebe Vio e 12 atleti del team Art4Sport si sono sottoposti ad una serie di performance test presso l'innovativo Technogym Lab al Technogym Village di Cesena nell'ambito del programma di preparazione atletica, e per alcuni in vista delle qualificazioni alle Paralimpiadi. La schermitrice paralimpica e i compagni hanno avuto modo di provare le novità di Technogym che ritroveranno al villaggio olimpico di Parigi 2024, dove Technogym in qualità di fornitore ufficiale dei Giochi allestirà tutti i centri di preparazione atletica, in totale 29, attivi prima e durante i Giochi. Il principale, attrezzato per le esigenze di tutte le discipline, sarà il villaggio di Parigi Saint Denis, mentre altri specificamente progettati per diverse discipline saranno situati presso le sedi di gara e nei villaggi olimpici di Lille, Marsiglia e Tahiti.