Parigi 2024: Garozzo si ritira, 'ho infortunio al cuore'

"Il mio cuore si e' 'infortunato'". Cosi' Daniele Garozzo, olimpionico azzurro del fioretto, annuncia il suo ritiro dall'attivita' agonistica che vuol dire anche la fine della chance di una nuova edizione dei Giochi, Parigi 2024. "E' arrivato il momento di annunciare il mio ritiro dall'attività agonistica",annuncia su Instagram Garozzo, mostrando in foto l'oro di Rio 2016 e l'argento di Tokyo 2020. L'Italia ha qualificato la squadra di fioretto maschile a Parigi, e Garozzo era tra in pole per la convocazione.