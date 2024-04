Parigi 2024: Hidalgo contro Macron, 'per me esiste solo piano A'

Piano B e piano C nel caso di minacce terroristiche gravi sulla cerimonia inaugurale delle Olimpiadi? "Io conosco soltanto il piano A": così risponde la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, a chi le chiede un commento sugli annunci di piani alternativi alla sfilata dei barconi con gli atleti sulla Senna in apertura di Parigi 2024. Presente a Olimpia per l'accensione della fiaccola olimpica, la Hidalgo ha risposto a BFM TV difendendo l'affidabilità del "piano A" della cerimonia: "bisogna avere fiducia nel lavoro fatto. Io lavoro su un piano A, non conosco altro che il piano A. Ci sono equipe di professionisti eccezionali, con il prefetto Laurent Nunez e quelli che lavorano sulla sicurezza dei Giochi. Un'organizzazione molto solida nella quale tutti cooperano. Il messaggio che io preferisco inviare è: noi siamo pronti e accoglieremo tutti".