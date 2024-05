Parigi 2024: judo, Piras stacca il pass per i Giochi

Matteo Piras è il decimo judoka azzurro qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. A poco meno di un mese dalla chiusura ufficiale del ranking olimpico (domenica 23 giugno) si può dire concluso positivamente il percorso di qualifica del trentenne torinese (categoria -66 kg). Decisivo il secondo posto ottenuto nella prima metà di maggio al torneo Grand Slam di Astana (Kazakistan). Nelle sue ultime apparizioni, inoltre, è arrivato quinto in due degli eventi più prestigiosi del calendario internazionale: gli Europei di Zagabria (Croazia) ed i Mondiali di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti). Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono attualmente 301 (157 uomini, 144 donne) in 28 discipline.