Parigi 2024: League 1 partirà il 16 agosto, 5 giorni dopo Giochi

Il calcio si adegua alle Olimpiadi in programma nel 2024 in Francia, dove il governo ha chiesto di "non organizzare competizioni prima e durante le Olimpiadi". La Federazione Calcio Francese ha rivisto i propri calendari ed ufficializzato che la stagione 2024/2025 di Ligue 1 inizierà leggermente in ritardo ovvero il 16 agosto, cinque giorni dopo la fine di Parigi 2024. La pausa invernale di campionato è prevista dopo la 15a giornata, il 13 dicembre; mentre per il 20 dicembre sono in programma i 32mi di finale della Coppa di Francia, solitamente organizzati a gennaio. La ripresa si terrà il fine settimana del 3 gennaio 2025 con la 16a giornata, mentre la 34a e ultima giornata di Ligue 1 si giocherà il fine settimana del 17 maggio 2025.