Parigi 2024: l'Italia Team supera i 200 qualificati ai Giochi

Il via alle Olimpiadi di Parigi si avvicina e l'Italia Team supera i 200 qualificati azzurri ai Giochi. Gli ultimi arrivano dalla staffetta mista di triathlon, con i quattro posti nazione (due per genere) garantiti dalla disciplina. Dunque oggi gli atleti che prenderanno parte alla rassegna a cinque cerchi francese sono 203 (102 donne e 101 uomini). L'ufficialità arriva da World Triathlon che, in seguito alla cancellazione causa maltempo della tappa della World Triathlon Championship Series, Para Cup and Mixed Relay di Abu Dhabi, dopo aver consultato il Comitato tecnici e atleti, ha deciso di non recuperare l'appuntamento, rispettando la chiusura naturale del ranking delle staffette prevista per il 25 marzo. Senza altri appuntamenti in programma, viene "congelata" quindi la classifica e l'Italia, attualmente in ottava posizione, essendo preceduta nel ranking da Gran Bretagna (seconda ai Mondiali del 2022), Germania (vincitrice del Mondiale 2023) e Francia (Paese ospitante), rientra tra le migliori 6 Nazioni della classifica che conquistano direttamente la qualificazione a Parigi 2024, con 2 atleti per genere che prenderanno parte anche alle prove individuali.