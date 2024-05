Parigi 2024: Lucrezia Magistris stacca il pass nei pesi

Lucrezia Magistris stacca ufficialmente il pass per i Giochi di Parigi 2024. La Federazione Internazionale di Pesistica Olimpica ha pubblicato l'ultima versione della ranking list degli atleti qualificati, a seguito delle scremature dovute ai doppioni di nazionalità e delle scelte dei singoli Paesi rispetto alla categoria in cui gareggiare. In seguito a queste decisioni tutte le classifiche hanno subito delle modifiche, una delle quali ha coinvolto la 59 kg, in cui gareggia l'azzurra, cha sale quindi al decimo post della ranking. Per Lucrezia Magistris restano validi i 217 kg sollevati al Grand Prix di Doha a dicembre 2023, quando aveva riscritto tutti i nuovi record italiani di categoria: 102 kg di strappo, 115 di slancio e 217 kg di totale. Salgono quindi a tre gli atleti del Team Italia Fipe che prenderanno parte alla competizione a cinque cerchi. Prima di Lucrezia avevano infatti guadagnato il pass Sergio Massidda, terzo nella categoria fino a 61 kg, e Nino Pizzolato, sesto nella categoria fino a 89 kg. "Devo ancora rendermi conto di quanto è successo! È un sogno che si realizza! Ora devo rimettermi con i piedi per terra prima possibile e lavorare con un solo obiettivo in testa: Parigi. Questa è LA GARA e voglio dare il meglio di me, quello che ne esce ne esce", ha detto Magistris. "Sono molto felice per Lucrezia, è una ragazza che ha sempre dato il massimo sia in palestra che in gara e si merita questo risultato. Ora ovviamente non possiamo lasciare nulla al caso, quindi testa bassa e lavorare", ha sottolineato Sebastiano Corbu. Questa sera a Roma saranno presentati i tre atleti azzurri qualificati e il costumino che indosseranno sulla pedana di Parigi.