Parigi 2024: Macron inaugura il villaggio olimpico

"Qui accoglieremo il mondo intero": a cinque mesi dai Giochi di Parigi 2024 (26 luglio-11 agosto) il presidente francese, Emmanuel Macron, ha inaugurato questa mattina il villaggio olimpico di Saint-Denis, faraonico epicentro delle Olimpiadi, alle porte di Parigi. Rivolgendosi alle maestranze che hanno contributo alla costruzione del villaggio, Macron si è congratulato ''con tutti e tutte: bisogna essere molto fieri di ciò che è stato fatto in modo straordinario". Il presidente ha poi aggiunto che gli "impegni assunti nel 2017 li abbiamo mantenuti". E tutto è stato "costruito nei tempi" stabiliti, con un "budget e un'esemplarità sociale ed ambientale'', ha proseguito Macron, aggiungendo che che "collettivamente stiamo tutti partecipando" all'"avventura di un secolo". Il capo dello Stato ha poi assisito alla consegna simbolica delle chiavi del villaggio al comitato organizzatore dei Giochi.L'area accoglierà circa 14.500 atleti con i rispettivi staff provenienti dai quattro angoli del pianeta. Costruito in sette anni, il villaggi è composto da 82 edifici, 3.000 appartamenti e 7.200 stanze su un terreno di 52 ettari, nel quadrante nord di Parigi, tra Saint-Denis, l'île Saint-Denis et Saint-Ouen. L'ultima visita di Macron sul posto risale ad ottobre 2021, quando la zona era ancora un immenso cantiere. I Giochi si terranno esattamente un secolo dopo la precedente edizione nella capitale francese.