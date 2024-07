Parigi 2024: Malagò 'andiamo a Olimpiade con Italia molto forte'

"In questi giorni si respira l'aria olimpica, tra 22 giorni c'è la cerimonia inaugurale di Parigi, la Senna è navigabile quindi le gare si svolgeranno come previsto. Andiamo con una squadra sulla carta molto forte, dobbiamo dimostrare sul campo la possibilità di andare a medaglia. Con il basket potremmo fare il record di partecipanti e quindi avere più possibilità di avere medaglie". Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, dice la sua sull'Olimpiade ormai alle porte durante la presentazione del libro "Oro rosa" di Marco Lollobrigida svoltasi presso il CPO Giulio Onesti a Roma. Poi, sulla spedizione azzurra, sottolinea come "Parigi sarà la prima olimpiade della storia in cui, malgrado siamo scesi come unità, avremo la parità assoluta tra uomini e donne in termini di medaglie e competizioni", conclude.