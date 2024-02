Parigi 2024: medaglie olimpiche con pezzi di ferro Tour Eiffel

Per la prima volta nella storia dei Giochi olimpici, ogni medaglia che andrà ai primi tre classificati delle varie specialità sportive di Parigi 2024, porterà in sé un pezzetto di metallo che racchiude un simbolo "inestimabile", ha detto questa mattina l'organizzazione in una altisonante presentazione. Ogni medaglia, d'oro, d'argento e di bronzo, con la "griffe" del gioielliere Chaumet (gruppo LVMH), contiene infatti un pezzetto di ferro della Tour Eiffel, risalente al 1889, ed eliminato ma attentamente conservato al termine dei periodici lavori di rinnovamento del monumento.