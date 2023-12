Parigi 2024: Mei 'pronosticate 6-8 medaglie ai Giochi'

"Gli europei del 2024 a Roma saranno i campionati più belli di sempre. Mi prendo un rischio, così come quando ho pronosticato 6-8 medaglie alle prossime Olimpiadi e non mi nascondo. Le possibilità ci sono, poi si può andar bene o male, ma l'importante è che i ragazzi diano il massimo. Quando lo fanno che altro gli puoi dire. Siamo tutti pronti". Lo ha detto Stefano Mei, presidente Fidal, durante il convegno Ussi e Sport e Salute "L'atletica e chi la racconta - Luoghi, storie e cambiamenti per la regina degli sport" in corso al Salone d'Onore del Coni. "Le ultime tre stagioni hanno portato alla ribalta l'atletica. Vincere le medaglie è un mix di contingenze, ma io guardo alla vittoria in Coppa Europa che sancisce che siamo il movimento più forte d'Europa. Di questo sono orgoglioso". A seguire anche l'intervento di Pier Carlo Barberis, Chief Business Officer Roma 2024: "Il concetto di business intorno a questa manifestazione rientra nel maggior coinvolgimento dei tifosi ai campionati europei. Da quando ci siamo insediati abbiamo puntati su tre valori: luoghi, storie e cambiamenti. Gli europei, poi, non sono solo vincere le medaglie, ma servono anche per dare messaggi alla società. E noi saremo il primo evento sportivo che userà il metaverso".