Parigi 2024: Mornati 'per i Giochi a noi servono 19 milioni'

"A noi servono 19 milioni per andare a Parigi 2024, come budget per il prossimo anno. Sarebbe auspicabile da parte delle autorità governative la rimodulazione dei 45 milioni stanziati a favore del Coni. Dal punto di vista del bilancio sono fondi abbastanza esigui perché al netto di tasse e altre voci si scende intorno ai 30 milioni: dovendo portare avanti una serie di attività e dovendo chiedere un contributo straordinario per i Giochi è opportuno che si consolidi una cifra strutturale per pianificare meglio l'organizzazione dei grandi eventi". Lo ha detto il segretario generale del Coni, Carlo Mornati, al termine della riunione di Giunta. Alcuni giorni fa il governo ha infatti previsto di stanziare nel dl Anticipi un extra budget di 13 milioni complessivi per Coni e Cip per la preparazione olimpica e paralimpica. "Non c'è alcuna intenzione di fare polemiche -, ha aggiunto Mornati- Ma è il rilievo che ci fanno i Revisori dei conti e che portiamo nella relazione al Consiglio nazionale: ovvero quello di sollecitare le autorità governative a un contributo strutturale". Sulla questione è intervenuto anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha confermato: "Da qui zero polemiche. Poi tutto si può fare", ha spiegato sottolineando che potrebbero essere "diminuiti i premi del club olimpico e le borse di studio". Infine, ha concluso Mornati, "la previsione di bilancio era quella di andare in perdita di 1,3 milioni, ma siamo andati in sostanziale pareggio".