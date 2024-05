Parigi 2024: pass per azzurre beach volley Menegatti e Gottardi

Il beach volley italiano festeggia la seconda coppia azzurra che centra la qualificazione ai Giochi di Parigi 2024. A distanza di una settimana dalla qualificazione ottenuta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, il pass è arrivato anche per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. L'ufficialità per la coppia federale è arrivata con l'ottavo posto nel ranking mondiale, raggiunto grazie al percorso intrapreso dalle azzurre circa due anni e mezzo fa: l'esordio in campo internazionale è datato 2021 alle Sardinia Beach Finals. Le due azzurre hanno poi inanellato risultati nei tornei più blasonati del circuito internazionale, prestazioni che hanno consentito dunque alle atlete allenate da Caterina De Marinis di coronare il sogno olimpico. Per l'atleta dell'Aeronautica Militare Marta Menegatti, come per Paolo Nicolai, si tratta della quarta partecipazione ai Giochi Olimpici dopo Londra, Rio e Tokyo. Per l'atleta delle Fiemme Oro Valentina Gottardi, invece, sarà l'esordio ufficiale. Gli azzurri qualificati per Parigi 2024 sono attualmente 256 (128 uomini, 128 donne) in 26 discipline.