Parigi 2024: Yaremchuk e Epis qualificate per la maratona

Primi pass azzurri per la maratona femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma domenica 11 agosto nella giornata finale dei Giochi. Sulla base di quanto disposto dai criteri World Athletics, sono qualificate Sofiia Yaremchuk (Esercito) e Giovanna Epis (Carabinieri), rispettivamente primatista italiana con il tempo di 2h23'16 ottenuto a Valencia, e terza azzurra di sempre con le 2h23'46 di Amburgo. Yaremchuk ed Epis, in virtù di questi crono che soddisfano lo standard di qualificazione fissato a 2h26:50, si collocano tra le prime 65 (su un target number di 80) nella "Road to Paris" alla data del 30 gennaio e per questo possono essere considerate qualificate. Al via in Spagna il secondo periodo di raduno invernale per la campionessa olimpica della marcia Antonella Palmisano, oro a Tokyo e bronzo mondiale a Budapest nella scorsa estate, che domenica è attesa alla partenza nei 10 chilometri su strada a Guadix, in Andalusia. La prova maschile invece vedrà impegnati gli altri due atleti coinvolti in questo stage di preparazione, Francesco Fortunato e Andrea Agrusti.