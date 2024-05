Parigi 2024:Malagò 'Mattarella inaugurerà Casa Italia ai Giochi'

"Avremo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che inaugurerà Casa Italia e sarà presente alla cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la presentazione al Centro Giulio Onesti della missione azzurra ai Giochi Olimpici francesi. "Nell'arco delle Olimpiadi avremo le più importanti istituzioni del paese che ci verranno a far visita - ha aggiunto -. La squadra azzurra, poi, è fantastica e queste sono giornate frenetiche. In più siamo arrivati a 300 atleti qualificati a meno di due mesi ed è tanta roba". Malagò ha poi concluso: "Se riusciamo a fare questi risultati è merito del sistema, delle scuole di sport all'interno delle associazioni con i tecnici che formiamo e della preparazione olimpica che lavora in modo eccellente a braccetto con gli organismi sportivi".