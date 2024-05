Parigi '24: Ambra Sabatini, ho il cuore che va a mille

"Non so neanche da dove cominciare". E' un'emozione incontenibile quella con la quale Ambra Sabatini, oro dei 100 alle Paralimpiadi di Tokyo, accoglie la notizia della designazione a portabandiera azzurra per Parigi: "Stamattina ho ricevuto una telefonata che mi ha stravolto di emozione. Saro' la portabandiera alle Paralimpiadi di Parigi. Gia' dirlo ad alta voce mi fa battere il cuore fortissimo, sono onoratissima di poter ricoprire questo ruolo. E' un sogno che ho sempre avuto nel cassetto, farlo proprio quest'anno e' un grande onore", le parole di Sabatini, affidate a un messaggio video.