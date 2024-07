Parigi 24: Biles va, sapevo di non aver chiuso a Tokyo

Simone Biles ha ottenuto il biglietto per i Giochi Olimpici di Parigi vincendo le selezioni della ginnastica artistica a Minneapolis. Quattro volte d'oro a Rio nel 2016, si era poi allontanata dalla ginnastica per due anni, dopo essere crollata ai Giochi di Tokyo nel 2021, vittima dei 'twisties', attimi di blackout che rendevano pericolosi i suoi esercizi. Un lungo stop per dare priorità alla sua salute mentale ed alla sicurezza. Servito a battere i "demoni" che aveva nella testa, come lei stessa li aveva definiti. Tornata alle competizioni da protagonista nell'agosto 2023, ad ottobre dello stesso anno Biles aveva toccato quota 23 titoli iridati conquistando l'oro nella trave e nel corpo libero ai Mondiali di ginnastica di Anversa. Nell'atmosfera elettrica di Minneapolis, la 27enne Biles ha dominato le selezioni americane assicurandosi così un posto individuale e di squadra a Parigi, dopo un'altra prestazione eccezionale sul campo. "Sapevo che sarei tornata, che la mia carriera non era finita a Tokyo", ha detto alla NBC la ginnasta più decorata della storia, attesa come una delle grandi star dei Giochi parigini. "Dovevo solo tornare in palestra, lavorare sodo e credere in me stessa e nel lavoro che stato svolgendo. Sapevo che sarei tornata" ha ripetuto. La sua routine è iniziata con la canzone di Taylor Swift 'Ready for It?' e la cantante vincitrice del Grammy ha postato su X: "L'ho guardato così tante volte e ancora non sono pronta. Lei sì, però". Biles completa la squadra di ginnastica femminile statunitense diretta alle Olimpiadi quest'estate insieme a Jordan Chiles, Sunisa Lee, Jade Carey e la 16enne Hezly Rivera. Le prime tre erano con Biles anche a Tokyo. Joscelyn Roberson e Leanne Wong sono state annunciate come riserve. "Amo queste ragazze e mi prenderò cura di loro a Parigi", ha promesso Biles, quarta donna americana a far parte di tre squadre olimpiche di ginnastica e, all'età di 27 anni, la più anziana a essersi qualificata per un'Olimpiade. Con le ginnaste statunitensi viaggerà a Parigi anche Beacon, un golden retriever di 4 anni entrato lo scorso anno a far parte dello staff di 'Usa Gymnastic' con il compito di togliere stress alle ragazze del team nei principali eventi agonistici. Beacon, 'amico del cuore' della sua padrona Tracey Callahan Molnar, ex ginnasta nella ritmica e allenatrice di lunga data, "svolge un ruolo affettuoso e rassicurante nell'ambito degli sforzi per la protezione del benessere mentale in questo sport", come tengono a sottolineare dalla federazione Usa. Gli eventi di ginnastica femminile di Parigi 2024 si svolgeranno dal 28 luglio al 10 agosto.