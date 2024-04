Parigi '24: Malagò, 'lunedi annunceremo i portabandiera'

"Il giorno 22 aprile alle 11 ho chiesto ai colleghi di Giunta di venire un'ora prima così sentiranno la o le proposte in merito alla questione portabandiera, ufficializzandole in consiglio nazionale subito dopo. Vi daremo anche la giornata con il presidente della Repubblica per la consegna della bandiera". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagó, durante la conferenza stampa post Giunta, al Centro di preparazione olimpica Giulio Onesti. A chi gli chiede se è possibile che i due atleti provengano dalla stessa federazione ha risposto "non escludo nulla". "Da quando sono presidente credo si debba riconoscere il risultato olimpico nella scelta - ha proseguito - E Sinner in tal senso ha dato la miglior risposta, riconoscendo la bontà di questo discorso". Parlando delle aspettative sulle medaglie ha poi aggiunto: "Abbiamo fornito alla Giunta un po' di dati sulle proiezioni delle medaglie che per noi lasciano il tempo che trovano, ma ogni giorno abbiamo notizie confortanti, che migliorano atlete e atleti qualificati". Poi ha concluso commentando l'attesa a 100 giorni dall'inizio dei Giochi: "é crescente, forse dovuto anche a vicende come la guerra. Oggi sempre di più si parla di Olimpiadi. Parliamo quotidianamente con i presidenti, con la preparazione olimpica e siamo molti soddisfatti".