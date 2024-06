Parigi '24: serata olimpica al Circolo Canottieri Tevere Remo

Serata a cinque cerchi in vista di Parigi 2024 al Reale Circolo Canottieri Tevere Remo di Roma. Stasera lunedì 17 giugno verranno presentati dal presidente del Circolo Daniele Masala, che ha già scritto un libro sulla storia delle Olimpiadi e su richiesta dei tanti Soci, i Giochi francesi che partiranno a luglio con uno sguardo dietro le quinte. A partecipare rendendo la propria testimonianza di olimpionici, saranno Giuseppe Abbagnale per il canottaggio, Nando Gandolfi per la pallanuoto, Claudia Cesarini, per il pentathlon, Gabriella Bascelli olimpionica di canottaggio, Luca Pancalli nella veste di atleta paralimpico per il nuoto, ancora i nuotatori Lello Mingione e Alessandro Terrin, Rossana Contardo che racconterà la sua esperienza di nuoto alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Parteciperà anche il giornalista Claudio Icardi per 50 anni giornalista Rai che ha raccontato ben 8 Olimpiadi: dal 1984 a Los Angeles a Londra 2012. De Coubertin ha letto nei Giochi Olimpici l'unica possibilità di far conoscere i popoli attraverso un evento in pace, pur considerando le gare una sorta di combattimento dove, però, sono fondamentali le regole e ci si stringe la mano fra vincitore e vinto. Anche per questo appello di pace è stata organizzata la serata, gli atleti non hanno altri appelli che lo sport per la pace nel mondo, anche a questo servono le Olimpiadi. La serata alternerà i filmati ai commenti degli olimpionici, toccando i vari argomenti: la difficoltà degli sport di squadra rispetto alle competizioni individuali Verrà affrontato anche il tema delle donne nello sport che prima delle Olimpiadi del 1928 ad Amsterdam, così come in Grecia antica, non erano ammesse e solo per alcune discipline: l'esempio della Cesarini e della Bascelli. Luca Pancalli interverrà parlando della sostanziale differenza, fra un atleta normodotato e uno con deficit, cosa significa per un disabile lo sport: il riscatto e la possibilità di affermarsi.