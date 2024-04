Parigi '24:conto alla rovescia, domani fiaccola parte da Olimpia

Comincia il viaggio del sacro fuoco delle Olimpiadi verso Parigi 2024. Mercoledi' scatta il conto alla rovescia del meno 100 giorni, e la fiamma olimpica che arderà per tutta la durata dei Giochi Olimpici in Francia di questa estate sarà accesa domani a Olimpia in Grecia durante una cerimonia che si rifa alle tradizioni dell'Antica Grecia. La fiamma olimpica arriverà ad Atene prima della cerimonia di consegna al Comitato organizzatore di Parigi 2024 allo Stadio Panatenaico venerdì 26 aprile, con l'inizio dell'evento alle 17:30. Dopo la cerimonia, la fiamma trascorrerà la notte presso l'ambasciata di Francia ad Atene, prima di salire a bordo della Belem (una famosa nave a tre alberi varata per la prima volta nel 1896) il giorno successivo per dirigersi a Marsiglia, in Francia, dove arriverà in pompa magna l'8 maggio. L'idea stessa della fiamma olimpica deriva dalle cerimonie degli antichi Giochi, che si svolgevano a Olimpia, in Grecia, proprio nel luogo in cui si svolgerà la Cerimonia di accensione della fiamma olimpica di Parigi 2024. Per gli antichi greci il fuoco era un elemento sacro e davanti ai loro templi principali venivano mantenuti fuochi perpetui. Durante gli antichi Giochi Olimpici, una fiamma ardeva perennemente sull'altare del santuario della dea Estia; altri fuochi venivano accesi nei templi di Zeus e di Era. Oggi, la fiamma olimpica viene accesa davanti alle rovine del tempio di Era da un'attrice che interpreta la parte della sacerdotessa, la quale utilizza una parabola (nota agli antichi greci come Skaphia) per concentrare i raggi del sole e accendere la Torcia. La fiamma olimpica viene posta in un'urna e portata nell'antico stadio da Estiada (la sacerdotessa custode del fuoco), dove viene consegnata dall'alta sacerdotessa a un tedoforo insieme a un ramo d'ulivo, simbolo universale di pace. Il tedoforo porta poi la fiamma fino al Coubertin Grove, nel sito dell'Accademia Olimpica Internazionale, dove viene utilizzata per illuminare un altare accanto al monumento in cui è sepolto il cuore di Pierre de Coubertin, il fondatore del movimento Olimpico moderno. A questo punto, il tedoforo passa la fiamma olimpica a un secondo tedoforo, che rappresenta il Paese ospitante dei Giochi Olimpici - per il 2024, ovviamente, la Francia. La fiamma olimpica attraverserà poi tutta la Grecia durante una staffetta di 11 giorni, in cui più di 550 tedofori porteranno la torcia.