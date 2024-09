Parigi: arriva la fiaccola, fra i tedofori Jackie Chan

La fiaccola olimpica partita sabato scorso da Stoke Mandeville - culla dei Giochi Paralimpici, in Inghilterra - conclude stasera a Parigi il suo percorso di quattro giorni attraverso la Francia. Fra gli ultimi tedofori, verso le 17:30 ha impugnato la fiaccola anche l'attore cinese Jackie Chan, specialista di arti marziali. Il percorso termina, prima dell'apertura della Cerimonia di inaugurazione, all'Hotel de Ville, dove il braciere sarà acceso da 12 tedofori, fra i quali Cyréna Samba-Mayela, unica francese che ha ottenuto una medaglia in atletica ai Giochi Olimpici, e da Ryadh Sallem, il giocatore più rappresentativo del rugby in carrozzina.