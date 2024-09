Parigi: Britannico Cundy sempre sul podio da Atlanta 1996 a oggi

Nessuno come lui. Il paraciclista britannico Jody Cundy, 45 anni, vincendo oggi l'oro nella gara di sprint a squadre della Paralimpiade di Parigi, ha conquistato una medaglia ai Giochi per l'ottava volta consecutiva, portando il proprio bottino personale alle Paralimpiadi a 9 ori, 1 argento e 3 bronzi ottenuti nel corso di 28 anni. Tutto questo perché, da Atlanta 1996 a Parigi 2024, fra nuoto e paraciclismo, Cundy è salito sul podio in ogni edizione dei Giochi a cui ha preso parte. Accompagnato da Jaco van Gass (C3) e dalla campionessa paralimpica a cronometro Kadeena Cox, Cundy, 45 anni, che gareggia nella categoria C4 a causa dell'amputazione della gamba destra, ha vinto la sua nona medaglia d'oro in questo evento misto. La sua carriera ha seguito una traiettoria molto particolare, da quando ha vinto l'oro ai Giochi di Atlanta nel 1996 nei 100 m farfalla S10, fino ai Giochi di Atene 2004, dove ha vinto tre titoli paralimpici e due medaglie di bronzo nel para-nuoto. L'inglese ha poi sostituito il costume da bagno con la bicicletta, passando alla pista con altrettanto successo. Ai Giochi di Pechino del 2008 ha vinto due medaglie d'oro e ora ha sei titoli di paraciclismo a suo nome, oltre a un argento e un bronzo. Oggi ha concluso la gara del terzetto britannico, suggellando il loro successo. Per i suoi meriti sportivi Jody Cundy è anche Membro dell'Impero Britannico.