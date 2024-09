Parigi: Fantin, 'volevo l'oro, ho dato tutto me stesso'

"Non sono soddisfatto perché quest'anno ho nuotato tre volte 4:48 e sarebbe bastato per vincere l'oro. Dall'altra parte sono soddisfatto perchè mi ero ripromesso prima di andare in acqua che quello che contava era uscire consapevole di aver dato tutto me stesso, e così è stato. Peccato perchè vedevo il brasiliano sempre lì, e sognavo la rimonta a Città del Messico nel 2017, sarebbero bastati cinque metri in più, ma questa volta la vasca è finita prima". Lo ha detto Antonio Fantin, argento nei 400 stile libero S6 a Parigi, come tre anni fa a Tokyo. "Domani ho i 100 dorso, mi sento bene, mi sarei sentito meglio con un altro oro. Domani sarà una gara atipica per me, ma ci proveremo, e vediamo", ha concluso Fantin in zona mista.