Parigi: Fiamingo 'oro squadra?Tutto arriva per chi sa aspettare'

"Tutto arriva per chi sa aspettare. Questa medaglia d'oro è stata stupenda perché ci speravo già a Rio, ma vincerlo con la squadra è ancora più bello". Lo ha detto Rossella Fiamingo, oro a squadre nella spada a Parigi, durante l'evento a Villa Madama per il lancio della della Prima Edizione della "Giornata dello Sport Italiano nel Mondo". "E' un oro che ci ha premiato dopo un lavoro di oltre tre anni perché da Tokyo non siamo mai scese dal podio - ha aggiunto -. Poi vincerlo a casa loro, in Francia, con quel tifo lì, è stato ancora più bello. C'era l'eterna rivalità con la Francia, ma noi quel tifo francese lo abbiamo sentito tante volte, perché il nostro preparare atletico ce lo faceva sentire in allenamento, ci caricava e ci siamo abituate. Noi italiani siamo attenti al dettaglio e quello fa la differenza".