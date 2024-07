Parigi: gli azzurri per tuffi, nuoto di fondo e nuoto artistico

Tuffi, nuoto di fondo e nuoto artistico: sono ufficiali i convocati azzurri di altre tre discipline acquatiche per Parigi 2024, che si aggiungono ai già annunciati nomi del nuoto. Riccardo Giovannini, Lorenzo Marsaglia, Andreas Sargent Larsen, Giovanni Tocci, Elena Bertocchi, Maia Biginelli, Sarah Jodoin Di Maria e Chiara Pellacani. Questi i tuffatori dell'Italia Team selezionati per i Giochi Olimpici. Giovannini e Sargent Larsen gareggeranno nella piattaforma 10 metri maschile, Biginelli e Jodoin Di Maria nella stessa specialità femminile, Marsaglia e Tocci faranno il trampolino 3 metri individuale e sincro maschile e lo stesso faranno tra le donne Bertocchi e Pellacani. Per la prima volta nella storia dei Giochi nel nuoto di fondo l'Italia avra' 4 atleti: nella 10 km maschile Domenico Acerenza e Gregorio Paltrinieri, chiamato a competere anche in piscina; gara femminile della stessa distanza affidata a Giulia Gabbrielleschi e Ginevra Taddeucci, anch'essa convocata non solo per le acque libere ma anche per la vasca. E poi il nuoto artistico: Linda Cerruti, Marta Iacoacci, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Enrica Piccoli, Lucrezia Ruggiero, Isotta Sportelli, Giulia Vernice e Francesca Zunino le azzurre scelte. Il programma prevede la prova a squadre (otto atlete) con le routine acrobatica, libera e tecnica. Il calendario del doppio (Cerruti e Ruggiero), invece, prevede tecnico e libero. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono in tutto attualmente 357 (188 uomini, 169 donne) in 34 discipline.