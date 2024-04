Parigi: La fiamma olimpica è partita dal Pireo per la Francia

La fiamma olimpica accesa nei giorni scorsi nell'antico sito di Olimpia, ha cominciato dal porto greco del Pireo il suo viaggio verso la Francia a bordo del Belem, vascello a tre alberi del 1896 e ultima delle grandi navi francesi del XIX secolo ancora in uso. "Le mie sensazioni sono eccezionali. È una grande emozione", ha detto Tony Estanguet, presidente del comitato organizzatore dell'Olimpiade di Parigi, prima della partenza della nave. Il brigantino a tre alberi del XIX secolo raggiungerà Marsiglia, dove fu fondata una colonia greca intorno al 600 a.C. Successivamente, a maggio, sarà svelato il percorso in terra francese della staffetta. "Questo importante evento darà alla gente un assaggio dello spirito dei Giochi che andrà in scena a Marsiglia in estate, quando arriveranno 800 atleti, e si svolgeranno 10 eventi di vela e 10 partite di calcio", ha sottolineato Estanguet.