Parigi: Morganti 'non ci credevo, la mia cavalla era molto tesa'

"Non ci posso credere, e forse sono più incredula di aver vinto questa medaglia che qualunque altra abbia mai vinto nella mia carriera agonistica. Sono felicissima, perché ho notato una certa tensione in Mariebelle ogni volta che mi sono avvicinata nella parte di campo più vicina alla Reggia. Evidentemente doveva esserci qualcosa che la infastidiva, ma la mia cavalla si è fidata di me, si è tranquillizzata e quindi non posso che ringraziarla". Lo dice Sara Morganti quando l'ultimo dei 22 binomi del Grado I è uscito dal campo di gara di Versailles, euforica per la conquista della medaglia di bronzo. "Avere montato Mariebelle qui a Parigi è stato bellissimo - dice ancora - ma, allo stesso tempo, sono un po' dispiaciuta di non aver condiviso con Royal Delight questo successo. Mariebelle è giovane ed è giusto che prima o poi la facesse lei questa esperienza. Adesso restiamo concentrati - aggiunge Morganti, che ha replicato il terzo posto di Tokyo nella prova tecnica - e pensiamo alle prossime gare. Sono sicura che possiamo fare un'ottima gara a squadre e poi il freestyle è la mia gara preferita…incrociamo le dita".