Parigi: nuoto, quattro azzurri in finale nella terza giornata

Nella terza giornata di gare ai Giochi paralimpici di Parigi 2024, nuoto ancora protagonista. Palazzo, Gilli e Procida hanno superato agevolmente le qualifiche di questa mattina, alla Paris La Defense Arena, e sono pronte a incrementare il bottino del nuoto italiano (già a quota 11) nelle finali di questa sera (dalle 17.30). Nei 100m dorso femminili S8 Francesca Xenia Palazzo ha chiuso la sua batteria con il terzo tempo, in 1:20.91 (finale alle 18:06). Nei 400m stile libero femminili S13 Carlotta Gilli ha terminato la sua batteria con il primo tempo in 4:43.84 (finale ore 18.47). Angela Procida, infine, ha chiuso la sua batteria in 1:08.79 conquistando la finale nei 50m dorso femminili S2 (finale ore 19:54). Francesco Bettella, invece, è in finale diretta nei 50m dorso maschili S1 (ore 19:22).