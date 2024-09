Parigi: Petrillo terza in semifinale 200, niente finale

Terzo tempo nella sua semifinale e niente finale dei 200 categoria T12 per Valentina Petrillo, la velocista azzurra che e' la prima atleta transgender a partecipare alle Paralimpiadi. Nella sua gara di Parigi 2024, Petrillo ha corso in 25.92, col suo personale di stagione, ma staccata di nove decimi dall'indiana Simrin, vincitrice e qualificata. Alla finale passavano le vincitrici delle tre semifinali e il miglior tempo delle seconde, e per Petrillo non e' dunque bastato aver migliorato il proprio crono.