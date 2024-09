Parigi: Tamberi "ho tenuto la mano di Ambra, stesse emozioni"

"Ho privato una sensazione particolare di tristezza e rammarico nel guardare il video in apertura della cerimonia. Vicino a me c'era Ambra Sabatini e così le ho preso la mano sapendo che stava provando le stesse cose, per un'Olimpiade che abbiamo vissuto in maniera molto simile anche se in modi diversi. Il presidente ha fatto una cosa bellissima nel ricordare la nostre gare e le 'medaglie del cuore'". Lo ha detto Gianmarco Tamberi al termine della riconsegna delle bandiere al Quirinale "E' importante soffermarsi su questo, non sulla sfortuna ma sulla nostra volontà di andare avanti comunque, nello sport come nella vita la sfortuna è dietro l'angolo ma bisogna sempre rialzarsi - ha proseguito Tamberi -. Per Parigi ero al massimo della forma, poi è successo quello che è successo, ma poi ho risolto quel problema, sono tornato e ho anche vinto". "Los Angeles? Ora devo staccare, non voglio prendere una decisione di pancia. Se devo provarci non potrò decidere anno per anno, ma prima voglio fermarmi e capire quanto ho ancora da dare", ha concluso.