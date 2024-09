Parigi: Tamberi "non è andata, ma ci ho messo il cuore"

"Sappiamo di aver dato il massimo, a tutti nella vita capita di avere difficoltà, anche più grandi. Ma non c'è la tristezza per non averci provato, ci abbiamo messo il cuore". Gianmarco Tamberi ha ricordato così la sua gara non fortunata a Parigi, intervistato dalla Rai dopo la cerimonia di riconsegna dei tricolori, in una "giornata speciale". "La mia carriera più volte è stata sottoposta al test se fossi in grado di rialzarmi, ho capito quanto è importante farlo subito - ha aggiunto Gimbo - Purtroppo a Parigi non ha funzionato, ma ho comunque lottato e mantenuto la promessa fatta il giorno che presi la bandiera. Già essere scelto è un onore, i risultati record dei miei compagni mi hanno riempito il cuore di gioia. Per l'Italia è stata una Olimpiade grandiosa".