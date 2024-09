Parigi: Terzi, 'medaglia 6 mesi dopo parto, ho pianto'

Sei mesi dopo aver partorito, Giulia Terzi e' medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Parigi 2024, nei 400 stile S7. "Ero venuta qui proprio per questo, per dimostrare di potercela fare dopo esser diventata mamma - ha raccontato ai microfoni Rai la nuotatrice azzurra - Prima di partire avevo sussurato a Edo, 'ti lascio dalla nonna e ti riporto la medaglia..'. Poi invece e' venuto qui col mio compagno, e' in tribuna che dorme con questo caos del tifo e non so come fa. Prima della gara il mio compagno mi ha mandato un messaggio, 'comunque vada sei una mamma fantastica' e ho pianto. E' tutto il giorno che piango..Ma questa volta mi merito davvero una pacca sulla spalla". Terzi ha poi parlato della gara. "Stickney era innavicinabile, ho lottato per il secondo posto ma ai 270 metri ho visto che McKenzie mi superava e non ne avevo piu': ma posso dire di avere fatto una gara straordinaria"