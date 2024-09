Parigi:atletica;Caironi,Contrafatto, Sabatini in finale 100m T63

Tre anni dopo Tokyo, Martina Caironi, Monica Contrafatto e Ambra Sabatini tornano insieme in finale nei 100m femminili T63, stavolta ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Nelle due batterie di qualifica della mattina allo Stade de France le tre azzurre hanno ottenuto i tre migliori tempi, proprio come in Giappone: Caironi prima in assoluto e nella sua batteria con 14.31 (season best), Contrafatto prima in batteria e seconda assoluta con 14.326, Sabatini terza a 4 millesimi con 14.330. Nella finale delle 21.37 di stasera, a sfidare le tre azzurre protagoniste della leggendaria gara che a Tokyo 2020 le vide chiudere rispettivamente argento, bronzo e oro, saranno l'indonesiana Karisma Evi Tiarani (14.34 e record mondiale T42), la britannica Ndidikama Okoh (14.69), la svizzera Elena Kratter (15.06) e le statunitensi Lindi Marcusen (15.09) e Noelle Lambert (15.38).