Parigi:Valeri e Francesca Di Monte, 2 arbitri italiani ai Giochi

Sono due gli arbitri italiani inseriti dalla Fifa nella lista per le Olimpiadi di Parigi in programma la prossima estate. Si tratta di Paolo Valeri per quanto riguarda il Var e di Francesca Di Monte per i guardalinee. Valeri ha 45 anni e appartiene alla sezione di Roma, mentre Di Monte ha 40 anni ed fa parte della sezione di Chieti.